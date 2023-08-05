父母若是離婚，孩子通常都會很難過，尤其是被小三插足，更是讓人難以接受。國外一名33歲女子在知名論壇提到，她的6旬父親竟出軌公司內一名31歲受訓員，如今還要安排小三與她們見面，讓該女子非常傻眼。

一名33歲女子在知名論壇Reddit提到，她的父親今年59歲，母親則是60歲，兩人結婚長達35年，未料一年前，爸爸竟出軌公司內一名31歲受訓員，受訓員的丈夫得知後，先是在網路上找到原PO妹妹的聯絡方式，並將此事告知他們一家人。

原PO提到，她媽媽氣得質問爸爸，他最後也承認這段戀情，由於兩人談的是不倫戀，公司得知此事後，受訓員遭停職，她的爸爸則是被迫提前申請退休，而他們父母的婚姻也無法繼續，最終選擇離婚，父親與小三光明正大的在一起。

原PO與妹妹都已組織家庭，看到父母婚姻被破壞，自然無法接受，小三甚至和她們年紀相仿，但父親卻希望雙方能見面，還說「我當初也不喜歡你們的丈夫，但最終也是接受了啊」，讓原PO非常傻眼，表示自己原本很敬重父親，但自從他出軌後，兩人關係漸行漸遠，「還斥責我們讓他很難過，好像是我們的錯，我越來越不認識我的父親」。

不少網友表示，「愛上與自己女兒同齡的小三，這種感覺好奇怪」、「小三毀了你們家，沒有大吵就不錯了，還希望融洽相處，這是什麼鬼道理」、「為了一個小三，毀掉自己的婚姻和事業，這真的值得嗎」。