國外一名孕婦近日與丈夫到新加坡動物園遊玩，當他們走到紅毛猩猩展區時，猩猩竟主動靠了過來，並將耳朵貼在玻璃窗上，似乎想聆聽孕婦胎兒的心跳聲，孕婦也將肚子靠近玻璃，猩猩隨即露出幸福的表情，畫面讓人看了直呼溫馨。

一名男子＠ihsahnmohd近日與懷孕妻子到新加坡動物園遊玩，紅毛猩猩「查理（Charlie）」看到他們後，竟跑到玻璃前並將耳朵貼在上面，想聽孕婦肚中寶寶的聲音，原PO妻子也將肚子靠了過去，查理隨即露出幸福的表情，似乎很期盼新生命的到來。

46歲的查理是蘇門答臘紅毛猩猩，出生於馬來西亞的雪蘭莪州國家動物園，為了使紅毛猩猩種群持續發展，查理被動物園列為交流保育對象，並於2005年抵達新加坡。新加坡野生動物保育集團「Mandai Wildlife Group」表示，查理喜歡觀察人群，經常可見牠在玻璃前看遊客，尤其對婦女與兒童最感興趣。

無獨有偶，美國肯塔基州的路易斯維爾動物園（Louisville Zoo）一隻紅毛猩猩「安柏（Amber）」，也曾做出類似行為，牠先前看到遊客抱寶寶來玩，竟用手指輕敲玻璃窗，示意想靠近點看寶寶，遊客發現後將嬰兒放於玻璃窗前，安柏先是認真觀察，瞬間母愛爆發，隨後做出親吻動作，讓現場遊客秒融化。