大陸一名女子在火車站候車時，坐上公共區域擺放的按摩椅，想要打發時間順便放鬆一下，未料下秒恐怖的事情發生，女子的頭髮被捲進按摩椅內，整個人動彈不得，還不斷痛苦地哀號、大叫「救命」，眾人見狀急忙上前救援，所幸女子最後順利脫困，沒有受到太大的傷害。

綜合陸媒報導，這起事件發生在8月3日，大陸重慶一名身穿紅色洋裝的女子在火車站候車時，看見公共空間擺放的按摩椅，就想坐上去放鬆一下，順便打發時間，未料她的頭髮竟被捲入按摩椅內，從流出的影片可以看到，按摩椅被向後放倒，女子則躺在椅背上，臉上表情十分痛苦，不斷喊著：「救我！」整個人動彈不得。

眾人見狀紛紛上前幫忙，試圖拆卸按摩椅，而女子則不時發出哀號慘叫聲，所幸最後有人拿剪刀將女子頭髮剪斷，按摩椅也被順利拆開，費了一番功夫才終於幫助女子脫困。

重慶火車西站工作人員指出，之所以發生這起意外，是因為按摩椅的保護層遭人惡意破壞，且經過檢查發現，其他台按摩椅也有類似狀況，目前已經暫停開放旅客使用按摩椅，同時查看涉事區域的監視器畫面，希望能抓出惡意破壞物品的犯人。

新聞曝光立刻引發熱議，不少人都膽戰心驚，紛紛留言，「我擔心的事發生了，上次去商場坐按摩椅，每次夾緊的時候都沒安全感，感覺椅子要把我吞掉」、「讓我想起很久以前頭髮捲進機器那個影片，太可怕了」、「從來不坐公共按摩椅，單純覺得髒，沒想到還有安全隱患」、「這不就是電影《奪魂鋸》的其中一個橋段嗎」。