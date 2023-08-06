馬來西亞一名警察日前稱凌晨巡邏時，聽到灌木叢傳來聲音，於是靠近查看，沒想到竟拍到「鬼影」，他表示工作8年來一直被怪聲騷擾，此為他首次拍到幽魂的樣子，感到非常震驚，將影片分享至抖音，累積4百萬觀看次數。

@ikhmal24434 Kuatkan semangat sahabat seangkatan, nawaitu kita cari rezeki, dia pun mahluk allah jugak. Untuk adik adik Baru benda ni normal . ♬ Horror Music(907870) - Pavel

綜合當地媒體報導，29歲伊克馬爾（ikhmal）日前在凌晨2點多巡邏，與同事開車經過一處灌木叢時，突然聽見怪聲，由於附近有些地方為禁區，於是他們前往查看，竟在黑夜中看到一名白衣人披頭散髮，他們被眼前景象嚇壞，趕緊拿出手機拍攝。

伊克馬爾提到，他工作長達8年，遇到許多離奇的事，但第一次看到鬼影，他們經常在事發地點巡邏，過去就多次聽見怪聲，而且時間多為清晨或深夜，當地原本是油棕田，之後被開發了，但不少長輩仍說，該地常有女鬼出沒，讓人聽了毛骨悚然。

影片曝光後，不少網友表示「聲音聽起來真的很毛，有點像貓頭鷹的叫聲，但又有些淒厲」、「我後悔看影片了，我整個起雞皮疙瘩」、「會不會是人假扮的，就是故意想嚇人」。而伊克馬爾強調，影片並未造假也不是想嚇人，他只是想分享看到的東西。