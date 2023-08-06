美國德州一名婦女日前在住家庭院割草，未料天空突然飛來一條蛇，正好掉落在她的身上，還緊緊纏繞住她的手臂，讓女子嚇一大跳，瘋狂揮動手臂想要擺脫，結果下一秒更糟的事情發生了，一隻老鷹也加入這場混戰，用尖銳的爪子在女子手臂劃出一道道血痕，最終抓起蛇就瀟灑離去，只留下傷痕累累的女子。

根據外媒報導，德州一名婦女佩吉（Peggy Jones）事發當時正在庭院割草，割到一半突然有一條蛇從天而降、掉落在她的身上，蛇緊緊纏繞住佩吉的手臂，她驚慌地將手舉起，在空中不斷甩動，但不管怎麼甩都無法把蛇甩開；然而這場離奇事件還沒結束，下秒一隻老鷹俯衝而下，瘋狂用尖利的爪子攻擊佩吉，在她的手臂上留下一道道血痕。

老鷹最終把蛇從佩吉的手臂扯下來，並帶著牠飛走了，而佩吉的丈夫聽到騷動聲，急忙跑到庭院查看狀況，發現妻子手臂的慘狀，立刻將她送往醫院急診，治療手臂上蛇緊勒造成的瘀青和老鷹爪子劃破的傷口，此外佩吉也驚訝發現，她其實差一點就要被蛇咬傷，因為她的眼鏡鏡片上有殘留的蛇毒，所幸蛇的攻擊沒有成功。

儘管經歷如此荒唐卻嚴重的意外，佩吉仍保持樂觀地說，有人告訴她，同時遭受蛇和老鷹攻擊的她一定是世界上最不幸的人，但佩吉認為事實恰好相反，「我覺得我是世界上最幸運的人，能夠在這場災難中倖存下來！」不過這次意外還是在她心裡留下一點陰影，第一次回到家時需要丈夫陪在身旁，隨時注意天空是否有東西會掉落，「但我想，很快就會好起來的。」