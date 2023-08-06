古代是農耕社會，牛成為主要生產工具，因此對古人而言，絕不可以隨便宰殺牛隻。漢朝法令規定，只能殺年老體弱的牛，到了唐朝更嚴格，牛甚至還有戶口，想殺老牛還需申請批准，若無故宰殺耕牛，重則處死刑，可見牛在古代的地位非常高。

根據大陸節目《「字」從遇見你》報導，考古學家在甲骨中多次發現牛一字，當時用於紀錄牛的獻祭數量，而先民告別刀耕火種時代，在走向文明社會過程中，牛扮演非常重要的角色，幫忙拉車、耕地、拓荒，古時帝王出行也都是搭牛車。

早在西周時期，周王設下「六畜」食用規定，根據《禮記．王制》記載，「諸侯無故不殺牛」指的是連諸侯都不能隨意殺牛，到了漢朝更嚴格，據《漢書．龔遂傳》記載，「禁私殺牛馬，牛用耕田，有宰食者，殺無赦。」表示私自宰牛可直接判死刑，而且不能赦免，就連偷牛也是重罪，只有牛老了且體力衰弱才能殺。

唐高祖李淵和唐太宗李世民相當保護耕牛，對後世皇帝產生極大影響，唐朝法律彙編《唐律疏議》記載，屠牛與圖謀造反、持刀搶劫等並列「十惡不赦」重罪，百姓若傷害別人的馬和牛，按盜竊罪判刑並照價賠償，殺自家的馬或牛則處1年徒刑，而且每隻牛都有戶口，若想殺老、病的牛還須申請批准，違者處死刑或徒刑。