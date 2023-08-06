美國賓州一隻黑熊為了覓食闖進住宅車庫，未料沒多久屋主就走了進來，黑熊看見威脅立刻發動攻擊，咬住男子的頭部將他整個人拋飛出去，男子瞬間嚇壞，急忙摀住流血的傷口，跑回家中報警求助，目前警方設置了一個「熊陷阱」，放滿甜甜圈和糖漿，希望能抓到這隻「肇事熊」。

綜合外媒報導，美國賓州丹維爾（Danville）一名60歲男子約翰（John Swartz），7月30日在住家替孫女填滿游泳池內的水，事發當時他正準備走回車庫關掉水龍頭，未料卻和一隻前來覓食的黑熊四目相對，下一秒約翰就慘遭攻擊，黑熊咬住他的頭部，大力地將他拋飛出去，約翰害怕得立刻站起來，跑回客廳報警求助，妻子見狀也嚇一大跳，急忙幫他處理與包紮傷口，並將他送到醫院做進一步的檢查與治療，所幸並無大礙。

事後約翰和家人調閱監視器畫面才發現，這隻黑熊大喇喇地從後院草地走入車庫，隨後約翰也進入車庫，接著發生慘劇。約翰的妻子回憶起這段經歷仍心有餘悸，「我們永遠都不會忘記，這太可怕了，但我們也很幸運，這一切都發生了，導致約翰身上有幾處傷口，不過都會慢慢癒合。」

警方接獲通報後也迅速趕到現場，並設置了一個「熊陷阱」，裡面放滿甜甜圈和糖漿，希望藉此吸引攻擊人的黑熊出現並捕捉牠。約翰受訪則說，雖然他被黑熊攻擊，但不希望牠被人道處理，「我充分理解牠當時為什麼這麼做，牠只有一條出路，就是通過我。」