國外一名女子投書到英國《每日星報》專欄，指有一次她在租屋處與男友激戰，未料房東竟闖了進來，甚至建議「三人行」，當下她嚇傻並頻頻拒絕，如今她回想起這段經歷，認為可能是男友設的局，希望拿她來抵房租。

一名女子投書至《每日星報》專欄，提到她的男友與房東合租，所以會一起使用公共區域，一天男友稱房東出門不在家，因此邀她來租屋處，打算在屋內其他地方激戰，豈料兩人歡愉到一半，房東竟開門進屋，甚至建議他們可以三人行。

原PO提到，當時被嚇得放聲尖叫，房東還一直盯著她看，她趕緊躲到沙發後方並拒絕，如今她回想起這件事，懷疑這可能是一場騙局，男友事先與房東串通好，為了免除1個月的房租，此外她也擔心，整段過程可能都被隱藏攝影機偷拍。

專欄作家歐葛曼（Jane O'Gorman）對此表示，如果真的有拍下影片，一定要報警處理，懂得保護自己，擇偶時要選能信任且成熟的對象，早點甩了這種幼稚的伴侶，「男友若是拿妳去抵1個月的房租，那他就是人渣中的人渣，嚴重破壞情侶間的尊重與忠誠」。