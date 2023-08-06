阿根廷一名男子以150美元（約新台幣4749元）的價格買下2隻白色的玩具貴賓犬，原本很開心地帶愛寵到獸醫院打疫苗，豈料獸醫檢查後發現，這2隻根本就不是狗，而是雪貂，只不過牠們從出生就被打類固醇，才會導致體型比一般的雪貂還要大一點點。

綜合外媒報導，阿根廷一名男子在著名市場「薩拉達（La Salada）」以150美元的價格買下2隻白色的玩具貴賓犬，並帶牠們到獸醫院注射疫苗，豈料獸醫檢查發現，這2隻根本就不是狗，而是有「巴西老鼠」稱號的雪貂，只不過牠們一出生就被打了類固醇，導致體型比正常雪貂的6英吋（約15公分）長到10英寸（約25公分），還故意梳理毛髮，讓牠們看起來像毛髮蓬鬆的狗狗。

報導指出，薩拉達市場是仿冒與盜版商品交易猖獗的惡名市場，這名阿根廷男子並不是第一個「買錯狗」的案例，早在他之前，就有一名女子以為買了一隻吉娃娃回家，結果檢查發現竟也是一隻雪貂。

事實上，這起事件發生於2013年，近日因為大陸杭州動物園的「馬來熊真假事件」，而掀起一股動物造假事件的討論。大陸一名遊客日前到杭州動物園遊玩，發現園區內的一隻黑熊不但會雙腿站立，屁股處還有類似衣服的皺褶，引發大家的質疑。

園方特地出面澄清，表示該黑熊其實是一隻馬來熊，其體型本來就比一般熊類嬌小，且不管哪種熊科動物都會雙腿站立，加上若是這麼熱的天，還讓員工穿動物玩偶套裝，長時間在室外活動，肯定會出人命，因此根本不可能造假。