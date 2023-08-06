早期不少人會買成人雜誌，但又害怕被家人發現，大多都藏在抽屜或閣樓，但時間一久就容易忘記。英國裝潢團隊日前到一棟仿古別墅進行工程，豈料工人拆除天花板時，竟掉下一袋重物，袋中竟裝了好幾疊成人雜誌，工人還因此被砸傷送醫。

This was the job where our labourer was hospitalised by a falling sack of porn hidden in the eaves of the attic. pic.twitter.com/oWxKi86wBk — Ben Hall 🇺🇦 (@benscribbles) August 4, 2023

根據《每日星報》報導，裝潢團隊的工人霍爾（Ben Hall）在推特（更名為X）提到，近日他們前往倫敦南部，一間仿古別墅進行拆除工程，天花板竟掉下一袋重物，正好砸在一名工人頭上，隨後被送往醫院檢查，仔細一看發現，這竟是屋主藏起來的成人雜誌。

霍爾提到，除了發現好幾疊成人雜誌外，還陸續發現情趣按摩棒和胸罩，這些收穫讓他們非常意外，而成人雜誌則被其他工人拿走，放到網拍上拍賣，沒想到果真有人來詢問價錢，而且還賣出不錯的價格，有些還賣到40英鎊（約新台幣1614元）。

隨著時代改變，成人書刊也不再流行，若要丟掉色情雜誌，又會讓人感到尷尬，因此倫敦還有專門幫忙處理的業者，如果有需求，只要打電話給業者，他們就會開小貨車來載走，包含雜誌、錄影帶和海報，如果是絕版的書刊，甚至會直接買下。