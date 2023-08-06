兒童團體遊戲「老鷹捉小雞」，玩法是一人扮老鷹，另一人扮母雞，其他人則是小雞，老鷹負責抓小雞，不過若在現實上演，畫面非常殘酷。網路影片可見兩隻老鷹闖入雞舍，隨後一口吞一隻，9隻小雞很快就被吃光，不少網友看了嚇傻，表示「好像我在吃湯圓的樣子」。

微博近日流傳一段影片，只見一隻老鷹闖入雞舍，看到小雞就大開殺戒，開始一隻一隻吞，隨後又飛來另外一隻老鷹，先是站在木桿上，看到同伴已經開始吃了，隨後跟著大快朵頤，地上9隻小雞沒過幾秒就被吃光，畫面引發網友熱議。

不少人表示，「叢林法則就是生吞，可怕！」、「就像我在吃小籠包，一口一個」、「老鷹入口前會先啄一下，小雞不死也是瀕死，被吃到肚子裡就動彈不得，我家以前撿過一隻貓頭鷹幼崽，長得稍大後，我阿公餵食時被啄了一下，手上就少了一小塊肉，更何況是老鷹」。

雞雖然打不過老鷹，但團結力量大，只要數量夠多，老鷹也會害怕，美國伊利諾伊州（State of Illinois）鄉村道路農場（Rustic Road Farm）雞舍曾遭老鷹入侵，豈料雞群看到老鷹後瞬間暴動，不斷拍打翅膀衝向對方，像是在宣示主權，老鷹最終被嚇到躲在角落，農場主人發現牠無法自行脫困，才走過去幫忙協助。