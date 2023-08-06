太糗了！大陸四川一所消防局接獲民眾通報，稱一隻小貓卡在老鼠洞裡動彈不得，消防員立刻出動救援，抵達現場後真的看見一隻虎斑貓蹲坐在牆邊，整顆頭都埋在老鼠洞裡出不來，讓大家都忍不住笑了出來，之後消防員以斧頭敲開牆面，小貓順利脫困，但因為實在太丟臉了，一被救出來牠就光速逃離現場。

根據陸媒報導，大陸四川一所消防局近日接獲民眾通報，稱有一隻小貓的頭卡在老鼠洞內出不來，消防員立刻出動救援，從網路流傳的影片可以看到，一隻虎斑貓蹲坐在牆邊，整顆頭都卡在老鼠洞內，消防員一開始還站在旁邊觀察，忍不住露出微笑，之後拿出斧頭正式展開救援行動，輕輕將牆面敲開後，順利救出小貓，受到驚嚇的小貓在消防員手裡拚命掙扎，等到對方放手後，牠便以迅雷不及掩耳的速度逃離現場。

網友們看到影片都忍不住笑了出來，紛紛留言，「看出來小貓已經惱羞成怒了，連夜扛著行李離開地球了」、「太丟臉了，還對消防員揮拳」、「我就說《湯姆貓與傑利鼠》是真實改編的吧」、「貓：又是社死的一天」、「牠的鬍鬚沒有幫牠量量尺寸嗎？」、「這下貓臉都被牠丟完了」、「這小貓怎麼出來就跑了，都不知道跟消防員說謝謝嗎」。