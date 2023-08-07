生產是一件危險的事，即使現今醫療進步，仍存在可怕的風險，因此需由專業人士協助。馬來西亞一名孕婦觀念比較保守，擔心生產時由男醫師接生，讓她覺得很害羞，於是上網看YouTube自學接生，成功生下2胎，讓人難以置信。

根據馬來西亞媒體《Kosmo！》報導，40歲孕婦艾西雅（Nur Asiah）近日迎來第二胎，她提到由於擔心接生醫師是男性，所以並未到醫院生產，而是看YouTube自學分娩方式，期間丈夫與家人都會幫忙，接生婆還會用網路連線的方式從旁指導。

艾西雅表示，兩胎都是她自己接生的，為了獲取母親健康紀錄與胎齡，她曾2次到診所做檢查，「現代醫學有時也會導致分娩併發症，所以過程中我不使用藥物」，2名孩子出生後，從未接種過任何疫苗，因為她擔心會造成孩子患上濕疹等疾病。

不過自行生產其實藏有風險，印度城鎮波內里（Ponneri）一對年輕情侶交往長達2年，女方意外懷孕，無奈父母不同意這門婚事，他們只好隱瞞家人偷偷生下孩子，兩人看YouTube自學分娩方式，未料男友幫忙接生時，發現胎兒並非頭先出來而是手，情急之下他選擇硬扯，導致嬰兒手臂被拉斷，女友大量出血，才趕緊送往醫院，胎兒最終不幸死亡。