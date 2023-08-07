泰國一名男子因為尿急而在路邊「解放」，未料下秒突然有猴子衝過來攻擊他，男子嚇得反抗，卻招來更多猴子圍攻，最終因為要躲避攻擊而摔下50公尺高的懸崖，路過的駕駛看到這幕，連忙拿石頭砸向猴群，順利將牠們趕跑，並通報警方將男子從懸崖下救起，將他送到醫院檢查、治療。

根據《The Thaiger》報導，泰國拉廊府（Ranong）一名44歲男子馬尼（Manee Chitdutsadee）日前在路邊小便，未料竟遭到10隻猴子圍攻，最終為了躲避而不慎摔下高約50公尺的懸崖，一名路過的駕駛目睹這一幕立刻報警求助，所幸救援隊很快就抵達現場，將馬尼從懸崖下救起，送到醫院治療因為墜崖和被猴子攻擊造成的嚴重傷口。

馬尼在警方的詢問下表示，他每天都會走同一條路上下班，之前從未遇到猴子找麻煩，沒想到事發當天他實在忍不住尿意，在路邊「解放」的時候，竟有一隻猴子從樹叢中竄出攻擊，且在他自衛的過程中，又有9隻猴子加入戰局，就算馬尼跌落懸崖，牠們也沒有放棄攻擊，所幸後來那名好心的駕駛路過，拿石頭砸向猴子，牠們才終於離開。

報導指出，馬尼每天通勤的這條路被茂密的樹林籠罩，是大象、牛和猴子等野生動物經常出沒的地點，從這裡通行的人們很容易看見牠們的身影，卻幾乎沒聽說過有人被野生動物攻擊的事件發生。