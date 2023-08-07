美國近日發生一起離奇的竊盜案，加州一戶人家因未知原因，將空無一人的車庫大門打開，吸引小偷闖入偷走擺放其中的自行車，屋主飼養的黃金獵犬聽到動靜，立刻跑到車庫「逮捕」小偷，但下秒牠就躺地翻肚，和對方玩了起來，甚至小偷離開時，牠還失落地站在門口「十八相送」。

根據《每日郵報》報導，這起竊盜案發生在7月15日的加州聖地牙哥（San Diego），當時一處住宅的車庫敞開著，室內燈火通明卻沒有任何一個人，一名陌生男子經過看見後，悄悄溜進車庫內，想要偷走擺放在裡面一輛價值1300美元（約新台幣4.1萬）的自行車，屋主飼養的黃金獵犬聽到動靜，快速地跑到車庫攔截小偷，還將前爪搭在對方身上，然而接下來的劇情走向卻讓人出乎意料。

從監視器畫面中可以看到，這名男子不急著逃離犯罪現場，反而把自行車停回原本的位置，並蹲下來和黃金獵犬玩耍，狗狗開心地瘋狂搖著尾巴，還主動躺地翻肚給陌生人摸，互動過程中男子不停和黃金獵犬對話，「你爸爸在哪裡？他不應該把車庫的門開著。」、「你家裡怎麼會有這麼多東西？你為什麼有這些東西？你真是一隻最酷的狗狗。」

隨後黃金獵犬又站了起來，對男子的臉狂舔，面對如此熱情的狗狗，他忍不住笑說：「我也愛你。」和黃金獵犬玩了一陣子，男子見時機差不多，站起身準備離開，但狗狗仍意猶未盡，二度躺地試圖挽留對方，然而男子不再心軟，果斷地轉身離去，狗狗則站在車庫門口，失落地看著對方離開，但過沒多久牠又追了出去，卻沒有成功追回。

報導指出，目前警方尚未抓到這名偷車賊，因此將監視器畫面PO上網，希望民眾能幫忙指認凶手，不過網友們看完影片都笑翻了，紛紛留言，「我以前就說過，如果人類被搶劫了，黃金獵犬絕對會幫忙小偷收東西」、「我喜歡黃金獵犬和拉布拉多，但牠們是最差勁的看門狗，牠們個性太友好了，無法勝任那份工作」、「黃金獵犬是全世界最可愛的狗，但也是最可怕的看門狗」。