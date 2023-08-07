明朝時航海業發達，宦官鄭和曾七度下西洋，歷時長達28年，航行至東海、南海、泰國灣等地，總航程達到7萬多海里，關於明成祖派鄭和下西洋的原因，在歷史文獻記載中，一是為了尋找建文帝的身影，二是為了炫耀國力、展示富強，不過大陸歷史學家指出，這些都不是真正的原因，其實派鄭和下西洋最主要的目的，是為了包裝成祖奪權篡位的合理性，改變百姓對他的看法。

大陸復旦大學教授葛劍雄指出，根據《明史‧鄭和傳》的說法，鄭和下西洋共有三個目的，第一是明成祖懷疑建文帝逃亡海外，因此讓鄭和出海調查、尋找他的蹤跡；第二是想要到國外顯示國家的軍事實力；第三則是想要展現國家的富強。

葛劍雄稱，這三種說法其實都毫無根據，《成祖實錄》中提到，建文帝在成祖的軍隊進入京師後就於宮中自焚，儘管民間有許多謠傳，但沒有任何一種說他流亡海外，加上建文帝一生從未離開過宮殿，等他被推翻時也才25歲，毫無社會經驗，更沒有海外人脈可以聯繫，在沒有可靠外力的支持下，幾乎不可能逃到海外，若成祖懷疑他沒有死，肯定會先大規模在國內搜捕，但目前為止都沒有發現相關紀錄。

如果說是要炫耀國力，歷代帝王也普遍有這種心態，但沒有人花費這麼大的精力和財力，甚至去以前從未到過的地方；如果是要炫耀武力，應該跟軍事形勢有關係，然而鄭和去往的地方都非常遙遠，基本上和國家的軍事狀況毫無關係與幫助。

那麼成祖多次派鄭和下西洋的目的是什麼呢？葛劍雄表示，其實和成祖出兵奪取皇位有關，為了使上位合理化、讓老百姓接受自己，成祖聽從大臣的建議往海外發展，讓別國君王獻貢，每次有使者上門都要大張旗鼓，讓全國老百姓知道，這樣人民就會逐漸認為他就是真命天子，而鄭和下西洋後，真的帶了不少外國使者來獻貢，且這個方法確實有效，不少人都對他的看法產生變化，所以成祖才願意一次次地做下去。