動物真的有預知天災的能力。大陸山東德州市平原縣6日凌晨發生規模5.5地震，是當地近10年來最大地震，事發前一名店家老闆正在睡覺，突然聽到門外有動靜，起身查看發現門口出現先前餵過的流浪狗，豈料10分鐘後發生地震，他才知道狗狗是來報恩的。

根據陸媒《搜狐千里眼》報導，王姓老闆6日在店裡樓上的房間睡覺，突然被一陣聲音吵醒，隨後他開門查看，門口站著經常出沒附近的流浪狗，發狂似地抓他的店門，這隻狗先前曾來店裡躲雨，王姓老闆不僅沒驅趕，還準備食物給牠吃，看到狗狗的異常舉動非常困惑。

沒想到10分鐘後，當地就發生地震，讓王姓老闆非常吃驚，提到手機收到地震預警時，差不多是凌晨兩點半，而流浪狗出現的時間則是兩點10分至20分，他先前曾多次餵過這隻流浪狗，沒想到這次地震發生前，狗狗竟跑來叫醒他，讓他非常感動。

影片曝光後，目前累積236萬觀看次數，不少網友表示，「懂得感恩的狗狗，老闆直接收編吧！還可以幫忙顧店」、「我家這兩隻狗睡的像豬一樣，還是我先被震感晃醒」、「好有靈性的狗」、「動物對地震的感知比人類靈敏很多，汪汪隊又立大功」。