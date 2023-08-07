新加坡一名男子去年8月在住家暴斃身亡，然而警方調查身分卻發現，死者竟冒用別人的姓名，不但住處沒有任何身分證件，在國家數據庫中也查不到他的指紋，死者身分成謎，讓他的4個兒子都驚訝不已，希望能早點得知父親的真實姓名與身分。

根據外媒報導，新加坡一名男子和妻子育有5子，其中長子在出生時就被送走了。去年8月5日，男子突然在家中暴斃身亡，初步判斷死因和冠狀動脈疾病有關，男子去世前和小兒子同住在芽籠峇魯的租屋處，根據小兒子的出生證明，確認死者的姓名為「阿卜杜勒（Abdul Rahman Majid）」。

但弔詭的是，在住家完全找不到男子的任何證件，只有他過去上班時的工作證，除此之外，男子的指紋在新加坡國家數據庫也找不到任何資料，甚至擴大範圍搜尋馬來西亞和印尼的數據庫，也依舊沒有男子的紀錄，只能透過親子鑑定，確認目前還在身邊的4名兒子確實是他親生的。

警方經過調查後發現，真正的阿卜杜勒其實是一名69歲的精神病患，從1994年開始就長期居住在療養院，且有關阿卜杜勒的醫療紀錄，都來自於這名精神病患，與死者沒有任何關係。

死者的4名兒子對於父親冒用別人的身分感到十分驚訝，在召開調查庭時，其中一名兒子表示，他們對於父親的死因沒有任何疑問，但希望能知道父親的真實姓名與身分，不過目前警方仍在調查當中，調查結果將會擇日公布。