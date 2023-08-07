中樂透不只靠運氣，毅力也非常重要。美國北卡羅萊納州一名女子有買樂透的習慣，而且只使用一組數字下注，時間長達20多年，近日她終於中了威力球（Powerball）大獎，抱走獎金20萬美元（約台幣634萬元），一家人都沉浸在喜悅中。

根據《NC Education Lottery》報導，居住在北卡穆爾斯維爾（Mooresville）的塔瑪拉（Tamara Laughinghouse），近日與家人到懷俄明州度假，當時她正在與父母喝咖啡，爸爸剛好看到威力球的中獎數字，於是便念了出來，塔瑪拉一聽驚覺是自己下注的號碼。

塔瑪拉提到，她買樂透時只用一組號碼，而且一買就是20多年，這些數字由家人的生日組成，由於她買了這麼多年，號碼早就烙印在她腦中，因此聽到中獎數字後，第一時間還不敢相信，而且也不清楚中了多少錢，直到上網查看後，才知道是20萬美元（約台幣634萬元）。

塔瑪拉表示，她與家人都非常開心，而她的曾曾祖父來自義大利，先前就很想回家鄉看看，如今中了這一筆獎金，終於可以圓夢了，另外她也拿出部分獎金，捐贈給她以前就讀的高中，希望提供獎學金，鼓勵孩子更積極讀書。