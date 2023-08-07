大陸陝西一名顧客到麵店用餐，未料竟在湯麵上看見一隻完整的老鼠屍體，嚇得頓時胃口全消，通知店家後對方第一時間就把湯麵收走，同時向顧客道歉賠禮並免去他的餐費，新聞曝光後引發熱議，店家也出面解釋，這隻老鼠應該是顧客外出買飲料時，從天花板上掉下來的。

綜合陸媒報導，陝西渭南一名顧客到當地一間麵店用餐，準備享用時卻看見碗裡有一隻完整的死老鼠，從網路流傳的影片可以看到，湯麵中有隻死老鼠橫躺在裡面，身體、後腿和尾巴都清晰可見，老鼠還疑似被煮到脫毛，讓顧客瞬間食慾全消，向店家反映後，老闆娘立刻把這碗湯麵端走。

湯麵負責人表示，顧客在網路上描述的情況屬實，但湯麵端上桌前並沒有老鼠，可能是顧客外出買飲料時，老鼠從天花板掉落，碰巧摔進湯麵裡了。針對這起事件，店家已經向顧客賠禮道歉、免去這頓餐錢，也會加強店內的衛生管理，目前官方也已經介入調查，涉事店家暫時停業並進行重新整頓。

新聞曝光後立刻引發熱烈討論，網友紛紛直呼噁心，「比吃到一半發現裡面有個死老鼠好一萬倍」、「一輩子的陰影」，但也有人懷疑真實性，「從屋頂掉下來，不說老鼠掉下來摔沒摔死，掉下來湯不會飛濺嗎？再看影片老鼠是被麵壓著的，更離奇了，哪裡都透露著詭異」、「疑點多啊，如果是掉下來的旁邊怎麼會沒湯汁？」