美國一間非營利動物組織近日分享一段影片，當時園區內一隻美洲豹非常乖巧，任由飼養員撫摸，豈料才剛被誇獎完，牠竟朝一旁休息的母獅臉部噴尿，像是在說「你看我很神氣吧」，讓飼養員看了哭笑不得，影片累積383萬觀看次數。

美國非營利動物組織「Single Vision」專門救治並保育野生動物，主要對象則是大型貓科類，近日他們在Youtube頻道「Safari Sammie」上傳一段影片，當時飼養員正在拍攝雄性美洲豹「坦克（Tank）」，牠個性非常乖巧還很親人，任由飼養人隨意撫摸。

飼養員不斷誇讚「美洲豹是個好孩子」，豈料美洲豹卻突然轉身，屁股朝著趴在旁邊的母獅「賓塔（Binta）」，隨後對準對方的臉並噴尿，把飼養員嚇了一跳。影片曝光後，不少網友表示「美洲豹與母獅感情應該很好，母獅被尿噴滿臉還不生氣」、「想知道母獅的心理面積有多大」、「美洲豹在飼養員面前裝乖，下一秒就破功了」。

美洲虎是美洲最大的貓科動物，體長平均150至180公分，尾巴長度約70至90公分，通常出沒於茂密的熱帶低地森林，因為樹木多便於隱藏，到黃昏和黎明時才會出來活動，早上大多都在叢林或洞穴休息，美洲豹是獨居動物，平時會透過聲音、抓樹、排便和噴尿留下氣味來標記領地，而且雄性美洲豹的活動範圍比雌性更大。