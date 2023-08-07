美國加州一處警局接獲無聲電話，且在數秒後就自動掛斷，警方擔心有什麼緊急狀況，定位到電話的發話位置在一處動物園，於是前去調查，豈料抵達現場才得知，打電話報警的竟是一隻捲尾猴，因為牠生性好奇，從遊園車上拿走一支手機，又恰好撥打了報警電話，才會引發這起烏龍事件。

綜合外媒報導，這起可愛的烏龍事件發生在去年8月，最近又被網友挖出來討論。加州聖路易歐比斯波（San Luis Obispo County）警察局接獲一通無聲電話，且過沒幾秒就被掛斷，警方試圖回撥聯繫，卻始終沒有打通，為了以防萬一，警方定位了電話訊號在帕索羅布列斯（Paso Robles）的一處動物園「Zoo to You Conservation Ambassadors」，並前往現場查看是否有緊急狀況。

然而動物園工作人員卻說，園內沒有人打電話報警，在雙方合作調查下，才驚覺當初報警的竟是園區內的一隻捲尾猴「小路（Route）」，因為捲尾猴生性好奇，會拿起任何看到的物品並按下按鈕，他可能從遊園車發現了一支手機，隨後誤觸了報警電話。

真相大白後警方忍不住大笑，表示小路雖然很調皮但也很可愛，並在臉書粉專分享這個烏龍事件和幾張小路的照片，同時在文末開玩笑地說：「從這些照片中可以看出小路對這件事感到有些尷尬，但你不能真的責怪牠，畢竟所有的行為都是『有樣學樣』。」