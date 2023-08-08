一如其他對蜂感興趣的人一樣，我也關注最近的消息，且憂慮漸深。自從養蜂人在二○○六年第一次回報「蜂群崩壞症候群」的跡象，上百萬的馴養蜜蜂在眨眼之際就全消失無影了。從殺蟲劑到病原體，研究學者指出背後的各種原因，同時也揭露許多野生物種正急劇銳減。隨著新聞報導、紀錄片，加上總統任命的專案小組所敲響的警鐘，大眾對這議題的關注程度，是前所未有之高。但是，我們對於蜂的真正了解，到底有多少呢？甚至是專家人士，也常在細節裡栽跟頭。曾經，我在車裡聽著廣播，有個有名的科學歷史學家，描述早期移民如何在抵達詹姆斯鎮和普利茅斯時，也一同把蜜蜂從歐洲帶來了。他解釋道，如果他們當初沒有這麼做，那就不會有任何東西能夠幫助他們為農作物傳粉了。那害我幾乎把車開出車道！這要置那「四千種」已經在北美洲快樂地嗡鳴來去的原生蜂種於何地呢？不過，這還不是最糟的。在我的辦公室書架上，擺著一本《世間之蜂》的精裝本。這本書是由一位備受崇敬的昆蟲學家所撰，並且是由一間很好的非小說出版社所出版，只不過，該書的封面，是一張好看的……蒼蠅特寫照片。

我們常說人類膳食裡每三口食物，就有一口是蜂提供的。不過一如我們所仰賴的這麼多自然奇觀，如今，牠們多半不在我們意識察覺範圍以內。一九一二年時，法國昆蟲學家史萊登觀察發現，「每個人都認識那結實又心地善良的熊蜂。」這樣的論述在史萊登年代的英國鄉間或許為真，但在一個世紀之後，我們對於蜂所身處困境的了解，要比蜂本身要來得更加熟悉。我曾經在海邊的一小塊草原進行過實驗，就在從我家小徑再往下走一點的地方。我得到一個小規模計畫的經費，可以支持我去研究生物學上一個最基礎的問題：在野外，到底有些什麼呢？因為，雖然我的居處離美加兩國裡六所研究型大學都不過一天的路程，我們仍然欠缺當地原生蜂種的詳細清單。那季裡，我所收集的四十五個物種只不過是個開端。幸運的是對我們全體來說，不論你住在哪裡，要重新和蜂產生連結，就和在夏日裡走出前門一樣簡單。濾掉屬於現代生活的喧囂，在每一塊開放的土地，從果園、農地到森林與城市公園、閒置土地、高速公路的中間安全島還有後院花園裡，你依舊能夠聽見牠們——那些無處不在，卻總被略而無視的訪客的嗡嗡鳴響。我們也很幸運，那些我們對蜂的了解，構成了一個難以抵抗的美妙故事。這故事從困在琥珀裡的遠古標本開始，然後很快地進展到喜愛蜂蜜的鳥、花的源頭、擬態、布穀、香味縷縷、幾不可能的空氣動力學，還有，很可能是我們自身演化裡的一大步。

今日的蜂毫無疑問地需要我們的幫助，但是，同等重要的是，牠們也需要我們的好奇心。探索這些必不可少生物的歷史與生物學，足夠把每個人都轉變為對蜂熱衷的人，而這也正是這本書的初衷。不過，我希望你能夠不單只是把這本書讀完。我希望，這書能夠讓你想要在下一個晴朗的日子，直接走到戶外，找到一隻停在花上的蜂，然後駐足而賞。如果你真的如此做的話，可能會發現自己敢於把手伸出去、抓住那蜂——徒手——就像我年少的兒子從三歲就開始如此做一樣。照著這個試試看，你也會感覺到在把手指頭慢慢地攤開，把蜂高舉，送其自由之前，那在掌心裡，來自小小隻腳的搔癢，與那翅膀輕聲地沙沙作響。

(本文摘自《蜂：牠們從哪裡來，又為何如此重要？》/貓頭鷹出版社)

【作者簡介】謝爾希•浦洛基（Serhii Plokhy）

烏克蘭人，小學至大學初期在烏克蘭接受教育。蘇聯解體後於1996年前往加拿大艾伯塔大學的烏克蘭研究中心研究，2007年轉入哈佛大學歷史學系，2013年起任哈佛大學烏克蘭研究中心的主任至今。

其研究領域涵蓋烏克蘭、東歐和冷戰。著有《再造失去的王國：俄羅斯的雄心五百年史》《烏克蘭：從帝國邊疆到獨立民族，追尋自我的荊棘之路》等書，著作被翻譯為烏克蘭文、俄文、白俄羅斯文、簡體中文、愛沙尼亞文、波蘭文、葡萄牙文、羅馬尼亞文、西班牙文等多種文字。且屢次獲獎，其中2014年在紐約出版的《最後的帝國：蘇聯的末日》一書獲得：「普希金之家俄羅斯圖書獎」、「萊昂內爾‧格爾伯圖書獎」。2018年出版的《車諾比：悲劇的歷史》獲得巴美列．捷福獎（最佳英語紀實寫作獎）。本人也分別於2015年與2018年獲得烏克蘭研究貢獻肯定「安東諾維奇獎」與藝術最高榮譽「謝甫琴科國家獎」。