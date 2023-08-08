美國德州一對夫妻家中的冷氣壞掉，卻因為沒錢維修而忍受炎熱天氣長達4天，豈料就在等到貸款發放、預約維修的當天，鄰居發現夫妻倆竟陳屍在家中，最終他們仍沒有熬過這波致命高溫。

Elderly Texas couple died after air conditioner broke during sweltering heatwave and they were too embarrassed to ask for money to fix it, stricken daughter says https://t.co/dRrryoZ3M9 pic.twitter.com/cu8LhwhLua — Daily Mail US (@DailyMail) August 6, 2023

根據《每日郵報》報導，美國一對夫妻蒙韋和蕾夢娜（Ramona and Monway Ison）居住在德州貝敦（Baytown），當地在6月發布了從2016年以來第一次的超高溫警報，然而這對夫妻家中的冷氣在6月12日壞掉，但當時他們沒有錢維修，只好先嘗試申請貸款，款項很快就發了下來，夫妻倆在15日拿到錢就立刻預約隔天維修冷氣，沒想到憾事仍然發生。

蒙韋和蕾夢娜的鄰居艾迪（Eddie Phillips）表示，這對夫妻每天都會帶著愛犬外出散步，但事發當天她並未看見兩人的身影，於是走到屋子外敲門、拍窗卻都沒有任何回應，艾迪擔心地報警，警方破門而入後才發現，兩人早已陳屍在家中，旁邊還躺著寵物犬的屍體。

艾迪透露，她得知這對夫妻冷氣壞掉後，曾提議讓他們暫住在自己家，但被夫妻倆拒絕了，「他們可能認為這不會有什麼問題，他們在德州出生、長大，應該已經習慣了炎熱。」而蒙韋和蕾夢娜的女兒羅克珊娜（Roxanna Floods）說，父母家中有收拾到一半的行李，「他們正在收拾行李準備離開，從他們被發現的方式來看，我覺得他們意識到天氣太熱了，需要離開，結果仍為時已晚。」