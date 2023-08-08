美國一對夫妻近日正在替住家浴室重新裝修，豈料卻聽見裡面傳出詭異聲響，妻子害怕地進去查看狀況，沒想到竟有一隻狗從地板探出頭來，讓她嚇一大跳，所幸最後在救援人員的幫助下，順利讓狗狗脫困，並從牠項圈上的資訊聯絡到原本的主人。

根據《每日星報》報導，田納西州一名女子肯達爾（Kyndal Bret）和丈夫最近正在改裝浴室，卻在施工期間聽到浴室傳來詭異的聲響，肯達爾害怕不已，認為可能是某個人入侵了他們的家，一邊拿起手機拍攝，一邊走向浴室一探究竟。

從肯達爾分享在TikTok的影片可以看到，她走進浴室後將鏡頭轉向正面，一隻狗狗突然從地板探頭出來，肯達爾嚇一大跳，直呼：「這不是我們家的狗！」並拍了站在旁邊一頭霧水的愛犬，隨後又將鏡頭轉了回來，狗狗無助地看向肯達爾，還吐出舌頭，肯達爾見到牠可愛的模樣也瞬間融化，溫柔詢問：「你是誰？你是怎麼進來的？可愛的寶貝。」

肯達爾擔心狗狗卡在地板上的洞會有危險，於是打電話求助，且在救援人員抵達之前一直陪伴在狗狗的身邊，所幸牠的脖子仍有移動空間，不至於因此窒息，之後狗狗也在救援人員的幫助下順利脫困。肯德爾表示，這隻狗的項圈被卡在洞下方，推測牠可能是暴風雨期間意外闖入他們家底部的爬行空間，同時也根據項圈上的資訊，聯絡到了狗狗的主人。

影片曝光後，網友們都覺得神奇不已，紛紛留言，「你們家的浴室地板有一個狗門？」、「所以你的意思是，只要我把浴室地板拆開，就會長出一隻狗？」、「冷靜點，牠只是當地的檢查員，要確保你的改造符合規範」、「你現在可以養2隻狗了」。