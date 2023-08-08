大陸一名網友近日收到薪水後，竟被主管指責沒禮貌，說員工拿到薪資應說聲謝謝，讓他瞬間傻眼，表示這是自己努力換來的，豈料又被嗆「上班不是你應該做的事嗎」，該網友也並非好惹的角色，於是當場表演情緒失控，把主管嚇得不敢多說。

一名網友在微博貼出對話截圖，公司透過主管發薪水，他拿到薪資後只回了一句「收到」，主管就斥責他沒禮貌，讓原PO瞬間傻眼，並回覆「那我上一天班，應該給我說謝謝吧，這是最基本的禮貌，打卡機都知道說聲謝謝」，未料主管說上班是他應該的。

原PO馬上開酸「那薪水不是我應該拿的嗎」，主管被堵得啞口無言，接著用長輩的口吻說「出社會了，像個成年人一樣，情商高一點」，原PO於是開始裝瘋，還放話「我沒說謝謝我該死，我現在就去」，把主管嚇壞了，也不敢多說話，還打電話過去想關心。

此事曝光後，不少網友直呼離譜，「發薪水不也是他的工作嗎？為何值得感謝了」、「用勞力換來的薪水，除了他直接給我錢，要不然幹嘛說謝謝」、「他薪水從私人帳戶直接轉，如果要離職，記得舉報他們逃漏稅」、「不就是一個替老闆發薪水的主管，還把自己當老闆了」、「別回訊息，讓主管內疚一輩子」。

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