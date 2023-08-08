古代有不少令人費解的規定與法律，其中一項就是有很嚴重的「文字獄」，相當忌諱同音或類似音的字詞。唐代「詩鬼」李賀是著名的神童，在文人韓愈的勸說下準備參加科考，豈料被有心人打小報告，說他父親的名字和「進士」讀音相似，從此李賀喪失科舉資格，一生都功名無成，最後在27歲時鬱鬱而終。

根據《央視頻》報導，李賀自幼聰穎，7歲就能寫詩，相傳當年文人韓愈和皇甫湜造訪，李賀當場創作一詩，讓兩人驚艷不已，從此就以「神童」的稱號名揚京洛，到了15歲更與詩人李益齊名，長大後在韓愈的勸說下，李賀決定考取進士。

本來以他的這種才華，考上進士、在仕途一帆風順並不是難事，然而有忌妒他能力的人故意放出消息、和朝廷打小報告，稱李賀的父親名為「李晉肅」，其中「晉」與「進」同音，按照避諱的律法，李賀是不能參加科舉考試的，儘管韓愈不斷努力為他辯解，李賀仍失去參加科舉的資格，於是憤而離開考場，後來的李賀一輩子功名無成、窮困潦倒，最終在27歲抑鬱而亡。

雖然李賀的遭遇看起來相當荒誕，但古代其實非常重視「避諱」，甚至將其寫入律法嚴格規定，通常避諱的對象有帝王、長官、聖賢和長輩，比如經典民間傳說「嫦娥奔月」中的嫦娥，原名叫作「姮娥」，但因為漢文帝本名「劉恆」，「姮」與「恆」同音，所以才將前者改名為「嫦娥」。此外還有漢代和親女性王昭君，從詩文和歷史文獻中可以發現，她都被稱作「明君」或「明妃」，這是因為西晉文帝叫「司馬昭」，為了避諱皇帝的名字，才出現這種改變。