夏季天氣炎熱，正是蛇類頻繁出沒的季節。美國一名女子近日外地旅遊結束，回到家準備放鬆時，卻在浴室發現「不速之客」，一條長長的蛇霸佔了整個馬桶，讓她嚇得立刻蓋上馬桶蓋，並打電話請捕蛇公司求助，儘管最後蛇已經被帶走放生，但女子仍心有餘悸，直呼：「3周不敢上廁所！」

根據外媒報導，亞利桑那州一名女子米雪兒（Michelle Lespron）剛從外地旅遊回家，原本準備好好放鬆疲憊的身體，未料到家後就看見一個「不速之客」造訪，一條鞭蛇（Coachwhip）出現在馬桶內，讓米雪兒嚇一大跳，急忙蓋上馬桶蓋，並打電話向當地的捕蛇公司「Rattlesnake Solutions」求助。

公司老闆布萊恩（Bryan Hughes）表示，這條鞭蛇相當會躲藏，他們花了2天時間來回造訪米雪兒的家，才終於抓住狡猾的蛇。布萊恩提到，鞭蛇是一種移動速度快且聰明的蛇，牠們雖然無毒，但會吃響尾蛇，還會爬樹、爬房子，做任何牠們想做的事情，儘管如此，布萊恩強調，鞭蛇出現在馬桶裡仍是一起罕見案例。

米雪兒受訪時說，她的朋友聽到這件事後，開玩笑地建議她應該直接燒毀房子，雖然馬桶裡有蛇的嚴重程度不至於如此，但米雪兒坦言，她仍有3周時間不敢再使用浴室，「剛好我旅行準備的洗漱用品還有，所以我把它們全部搬到家裡另一間浴室了。」

與此同時，米雪兒也分享了未來的防蛇計畫，「在我坐下以前要不停地沖馬桶，就算晚上或半夜很累也要開燈上廁所，使用完後一定要蓋上馬桶蓋，我父親還在屋頂上的所有通風口都加裝屏風，這樣蛇或其他動物就進不來了。」