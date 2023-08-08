大陸山東煙台一名43歲男子日前下水想抓魚，卻感覺腳踩到異物，於是伸手往下一摸，竟撈起一枚砲彈，他嚇得趕緊上岸，將砲彈輕放在岸上，並報警求助，事後他開玩笑表示，活了這麼久第一次看見真砲彈，可以用來炫耀一輩子了。

根據陸媒《星視頻》報導，一名43歲蔣姓男子日前傍晚到社區附近荒廢池塘，放了地籠想抓捕黃鱔，由於池塘地勢不平，他便想找一塊石頭壓住，突感覺腳下踩到硬物，感覺又不像石頭，讓他非常好奇，於是伸手往下一撈，發現竟是一枚砲彈。

蔣男回憶說，當時他非常害怕，擔心砲彈突然爆炸，隨後將其輕輕放在地上後報警求助，警察到場後也很驚訝，趕緊向上層通報，並請專業人士來處理，才結束這一場驚魂。而蔣男更開玩笑地表示，他第一次看到真砲彈，而且還是自己發現的，過去從未聽說過有人在這裡發現砲彈，感覺他可以炫耀一輩子了。

不少網友驚呼「也難怪釣客會把它當做魚給撈起來，我第一眼也覺得是條魚」、「釣客真的是除了魚，什麼都能收穫」、「他肯定以為是大魚，沒想到竟然是砲彈」、「這個釣客還蠻聰明的，之前有人撿到手榴彈，竟直接裝進袋子並拎到派出所」、「我家以前有位親戚在河邊撿到手榴彈，竟鋸了準備賣錢，鋸到一半把自己炸死了」。