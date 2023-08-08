馬來西亞一名女大生與男友交往4年，雖然是遠距離戀愛，但兩人感情非常好，她經常搭男友的順風車回老家，未料每次回家後，她卻發現內衣都會不見，讓她非常困惑，直到有次目睹男友翻看她的行李並拿走內衣，氣得她果斷提分手。

根據《中國報》報導，在吉隆坡讀大學的女大生茜拉，與男友交往長達4年，對方總是把她照顧得無微不至，兩人雖然是遠距離戀愛，但感情並未受到影響，每次男友準備回家鄉時，都會特地來載她一起回去，但她卻發現每次到家後，放在行李的內衣都會不見。

茜拉從未懷疑男友，直到近日兩人一起回老家時，他們途中在加油站休息，卻發現男友在翻看她的行李，隨後她趁機檢查包包，發現內衣竟然消失了，當下讓她難以接受，兩個禮拜後男友又故技重施，茜拉忍無可忍，於是回家與家人討論後，便向男友提分手。

茜拉的男友先是否認偷內衣，之後見自己百口莫辯，才改口坦言他從國中時，就有偷內衣的怪癖。而當地一名國立大學心理學家指出，茜拉男友的行為是「性戀物癖」或「性偏好」，患者會藉由偷竊或占有衣服來獲得性滿足，偷內衣則是幻想與衣服主人有親密關係。