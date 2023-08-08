許多人都渴望靠樂透翻身，完成一夜致富的夢想，但中獎後的生活真的和想像中一樣美好嗎？英國一名男子在1995年中樂透頭獎，獲得650萬英鎊（約新台幣2.6億）獎金，他卻揮霍無度、投資失敗，還一度觸法坐牢，更因為身無分文流浪街頭長達5年，讓他認為這筆意外之財是一種詛咒。如今男子已經重新振作起來，雖然低調且不富有，卻是他一生中最幸福的時刻。

'Lotto lag' who scooped £6.5million after going to jail now skint and works as a painter https://t.co/V4lLccZQuM — You Can't Drive or Park! 🤔🤭😞🤕 (@selfishgit) August 5, 2023

根據《鏡報》報導，英國一名男子萊恩（Lee Ryan）在1986年第一次入獄時，就有成為百萬富翁的夢想，沒想到1995年真的實現了，他買樂透中了650萬英鎊的獎金，只是當時花錢沒有節制，不但買了4輛名牌跑車、一棟價值100萬英鎊（約新台幣4057萬）的豪宅，還買了一輛飛機與直升機。

只不過中獎後的生活不如想像中美好，萊恩先被管家偷走4萬英鎊（約新台幣162萬），之後接連2輛車被人放火燒毀，後來萊恩又因為處理贓車入獄，並在2003年與女友分手，接著和新女友搬到中亞國家吉爾吉斯，卻在那裡投資失利，損失200萬英鎊（約新台幣8114萬），2010年萊恩和新女友分手，身無分文地返回英國倫敦，並且流浪街頭長達5年。

回想起那段過往，萊恩透露最讓他快樂且值得的事情，就是把部分的錢分給了當時他認為需要的人，「我曾經在信封裡塞了現金，分給無家可歸的人，這是我暴富以後獲得最大的快樂。」

萊恩直言，很多人認為只要有錢，大部分的事情都能迎刃而解，但這並不是真實情況，相反地，麻煩隨之而來，「你會看清楚身邊人的真面目，甚至你自己的家庭也會因此支離破碎。這一切都只是幻覺，財產會把你困住，人們會因為你擁有的東西認為你過得很好，但我知道那些有錢人其實很痛苦。」

現年63歲的萊恩在經歷一切後，決定重新振作、低調過生活，目前是一名裝修工人，雖然擁有的財富並不多，但他覺得現在是一生中最幸福的階段，不過他仍然對樂透抱持希望，「我相信吸引力法則，所以我相信我會再次中獎，並發誓要用這筆錢幫助無家可歸的人。」