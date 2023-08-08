大陸網購文化盛行，甚至還能買到寵物，但活體運輸也牽扯出人道爭議，此外也可能踩雷。大陸一名網友近日花人民幣200元（約新台幣882元），從網路上買了一隻「金毛」，起初以為狗品種是黃金獵犬，未料拿到實體後瞬間傻眼。

根據《瀋陽晚報》報導，廣西一名網友近日在網路上，看到了一隻待售幼犬的資訊，賣家稱其為「金毛」，他認為指的是狗品種「金毛獵犬」的簡稱，價格便宜只賣人民幣200元（約新台幣882元），因此沒有再進一步詢問就訂購，豈料到貨後他瞬間傻眼。

幼犬品種並非黃金獵犬，而是中華田園犬，也就是土狗，全身狗毛呈現黃色，網友才意識到，賣家寫的「金毛」只是幼犬的名字，所幸這隻小狗非常健康，模樣相當可愛，一看到主人後還開心搖尾巴。相關影片曝光後，不少人表示「幾百塊就想買黃金獵犬，一想也知道不可能」、「其實也不虧，土狗很忠心，而且這一隻好可愛」。

阿根廷也曾發生類似事件，一名男子在當地著名市場「薩拉達（La Salada）」以150美元（約新台幣4749元）的價格，買下2隻白色玩具貴賓犬，隨後帶到獸醫院注射疫苗，獸醫檢查時發現，這2隻根本不是狗，而是有「巴西老鼠」稱號的雪貂，由於一出生就被施打類固醇，導致體型比正常雪貂還大，男子才驚覺被商家騙了。