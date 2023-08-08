美國一名女子和朋友在路邊遇到一隻流浪狗，牠的體型很大、毛色為白色，而且還非常親人熱情，看到女子和朋友就主動上前討摸，還將他們撲倒在地，就像是個需要人陪伴、玩耍的狗狗，豈料兩人離開以後，在網路上看到「小心出逃狼群」的貼文，才驚覺剛才和他們互動的，很可能是狼不是狗。

根據《新聞周刊》報導，美國一名女子潔思敏（Jasmine Quinonez）日前和朋友在路邊偶遇一隻白色的流浪狗，狗狗相當親人，看到他們還主動跑過來討摸，潔思敏和朋友便停下腳步，和狗狗玩了起來，甚至還一度被撲倒在地瘋狂舔臉。然而當兩人離開後，就在網路上看見「小心出逃狼群」的貼文，這才驚覺剛剛那隻根本不是流浪狗，而是一隻大白狼。

潔思敏將他們和白狼互動的過程分享到TikTok上，影片一出立刻引發熱烈討論，截至目前為止觀看次數已經超過2140萬，許多網友都感到驚恐不已，紛紛留言，「好險牠是一隻友善的狼」、「牠的脖子上還戴著項圈，肯定是某個人養的寵物」、「但是牠真的很可愛」、「我姊姊養過2隻哈士奇，牠們離家出走時，居然被鄰居通報有狼出沒」、「如果是我，也會跟妳一樣搞錯」。

另外有不少眼尖網友推測，影片中出現的可能是一隻「狼狗」，這是一種由狼和狗交配而來的品種，狼狗和狗的外觀與行為極其相似，但如果狼狗沒有得到妥善的照顧與馴化，就會極具攻擊性。報導指出，飼養狼狗需要花費大量金錢，光是飲食需求每年就要數千美元（約新台幣3.1萬以上），且牠們不適合和孩子一起飼養。