養蜂名人榜起始於亞里斯多德與畢達格拉斯，一路有奧古斯都、查理曼大帝與喬治．華盛頓的沿途加入，一直持續到近代的時候，更是有一大批名人躍躍欲試，包括亨利方達與彼德方達父子、史嘉蕾喬韓森，以及瑪莎史都華。而在文學界，維吉爾養蜂，托爾斯泰也是，他甚至在《戰爭與和平》一書裡，花了整整兩頁的篇幅，將居民撤離後、等待拿破崙軍隊入侵的莫斯科城，比擬作「蜂巢之將死，其后也缺」之景。柯南道爾自己並未養蜂，但他也的確暗示，養蜂之事是福爾摩斯在退休之後，唯一一件挑戰度夠，能夠抓住福爾摩斯全部精神的娛樂。故事《最後致意》裡，福爾摩斯最後一次被委任處理案件時，曾向身旁的華生吹噓著自己的蜂，說道：「我睜眼瞧著這些工作的蜂群，就像我當年盯看著倫敦的犯罪世界。」關乎養蜂的正典從莎士比亞的比喻，到科學回憶錄，到實用手冊，到盡乎所有歷史典籍與文獻記載裡都只提及一種蜂種：蜜蜂。當諾亞和我選擇飼養熊蜂時，我們走上了一條不太走過也不太受到讚揚的道路。事實上，名望響亮的眾人裡，只有一位曾經有知識性地交代過關於熊蜂屬的事，而且，甚至很少人知道她曾經如此做過。

在她人生的最後一年裡，雪維亞‧普拉絲用慣常的方法飼養蜜蜂，並且為其做了幾首詩，但其實在她早年的作品，也是常常以蜂為隱喻與參考模板，卻用的是另一種蜂。她確實是唯一一個文學巨擘，會在詩裡使用「越冬棲所」這種詞彙，正確地指稱懷孕的熊蜂蜂后會在冬季所待著的狹窄洞穴。雪維亞‧普拉絲對此知之甚詳，是透過最理所當然的管道，她自幼在北美，陪伴著她長大的就是一位熊蜂專家。雖然文學評論家知道奧托‧普拉絲是他女兒詩歌裡不祥的存在，昆蟲學家卻對他深有好感。他的經典之作《熊蜂與其生活之道》，可謂美國版史萊登，能與之相提並論的發表，而且，很明顯的是他知識的精深，年輕時的史萊登也難望其項背。童年時的朋友們記得她是一位熱愛自然的人，她的寫作中包括從社會性蜂到寄生、生活在蟲癭中的胡蜂等有關各種昆蟲的插曲。在自傳式記事《熊蜂之中》，她對這角色的回憶，是基於在她父親拳頭裡，無害地嗡鳴作響的無針雄性熊蜂。我不確定諾亞是不是會記得我們一起經歷過的蜂之探奇之旅，但我可以確定如果這隻蜂后沒有成功地建造出蜂群的話，那關乎熊蜂的這一篇章就會乏善可陳。而不幸的是，事情發展很快地便急轉直下。

(本文摘自《蜂：牠們從哪裡來，又為何如此重要？》/貓頭鷹出版社)

【作者簡介】謝爾希•浦洛基（Serhii Plokhy）

烏克蘭人，小學至大學初期在烏克蘭接受教育。蘇聯解體後於1996年前往加拿大艾伯塔大學的烏克蘭研究中心研究，2007年轉入哈佛大學歷史學系，2013年起任哈佛大學烏克蘭研究中心的主任至今。

其研究領域涵蓋烏克蘭、東歐和冷戰。著有《再造失去的王國：俄羅斯的雄心五百年史》《烏克蘭：從帝國邊疆到獨立民族，追尋自我的荊棘之路》等書，著作被翻譯為烏克蘭文、俄文、白俄羅斯文、簡體中文、愛沙尼亞文、波蘭文、葡萄牙文、羅馬尼亞文、西班牙文等多種文字。且屢次獲獎，其中2014年在紐約出版的《最後的帝國：蘇聯的末日》一書獲得：「普希金之家俄羅斯圖書獎」、「萊昂內爾‧格爾伯圖書獎」。2018年出版的《車諾比：悲劇的歷史》獲得巴美列．捷福獎（最佳英語紀實寫作獎）。本人也分別於2015年與2018年獲得烏克蘭研究貢獻肯定「安東諾維奇獎」與藝術最高榮譽「謝甫琴科國家獎」。