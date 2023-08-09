美國加州南太浩湖地區近2年來出現神偷，21戶民宅遭竊卻找不到兇手，令警察相當頭痛，深入了解推測可能是動物搞鬼，於是進行DNA鑑定，確認竊賊果真不是人，而是黑熊一家四口，牠們有計畫性的犯案，讓不少人直呼不可思議。

綜合外媒報導，加州南太浩湖市（South Lake Tahoe）從2022年開始，發生至少21起民宅竊案，當地警方起初以為是竊盜集團所為，無奈卻找不到兇手，之後才想到可能是動物搞的鬼，於是與美國魚類及野生動物管理局配合，進行DNA鑑定，發現兇手是一隻代號為「64F」的母熊，以及牠的3個孩子。

美國魚類及野生動物管理局發言人特拉夫索（Jordan Traverso）表示，南太浩湖地區遭竊狀況頻傳，民眾都說家中被翻箱倒櫃，起初認為是竊盜集團，之後才想到附近有黑熊出沒，於是透過採集兇手腳印的方式，並用DNA鑑定才抓到真兇，而「64F」破壞力驚人，將民宅門窗、車庫門都弄壞，連汽車烤漆也被劃傷，家中廚房壁板遭扯爛，讓居民非常頭痛。

特拉夫索提到，目前已抓獲黑熊一家四口，母熊「64F」可能會被送至科羅拉多州春田市（Springfield）一處廣大野生動物保護區，小熊則必須與牠分開，避免學習母熊的負面行為，因此送往加州索諾馬郡（Sonoma County）的照護中心，經過評估後再重新野放。