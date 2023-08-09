澳洲一名女子日前受邀參加朋友的慶生派對，未料才剛踏進餐廳一步，就被服務生給攔了下來，表示根據餐廳規定，她因為後頸處的中文刺青「家、福、愛」而不得進入，除非換一件能遮擋刺青的衣服，女子聽到後氣憤不已，認為自己遭到歧視與侮辱。

I was turned away from from entering a glitzy restaurant over my neck tattoo https://t.co/1giqO5KceJ pic.twitter.com/88yYDfmg16 — New York Post (@nypost) August 7, 2023

根據《每日郵報》報導，澳洲一名女子哈莉（Katie Hally）日前到位於黃金海岸的一間餐廳，要替朋友慶祝45歲生日，結果正準備走進去時竟被服務生攔住，稱因為她後頸處中文刺青的緣故不得進入餐廳，哈莉向服務生解釋後頸刺青的意思是「家庭、幸福、愛」，但仍遭到拒絕，除非她穿著能遮擋刺青的衣服，才被允許進入。

報導指出，該餐廳有關於刺青的規定，身上有刺青的客人可以進入餐廳，除非這些刺青具有恐嚇性或攻擊性。哈莉對於這次的遭遇感到荒謬不已，受訪時透露她的刺青是為了紀念人生的里程碑，13年前她離婚後先刺了「幸福」，後來又和姊姊一起刺了「家庭」，最後則是「愛」，期許自己能再找到真愛。

哈莉直言，她雖然理解這項規定存在的意義，但還是覺得餐廳的處理方式不妥，「經理本可以善用他的判斷力，更加關心並根據具體情況進行評估，但他們沒有。」最終哈莉為了參加朋友的慶生宴，還是換了一件衣服回來，不過她對餐廳的行為感到不滿，「這真是令人失望和侮辱，我是一個守法公民，不是來這裡打架的。」