古代封建社會女子地位低下，就算出生在帝王世家，也存在著明顯的男女差別對待。大陸歷史教授指出，清代公主的夭折率非常高，其中嘉慶帝生有9名公主，卻有7人夭折，剩下2名也在出嫁後相繼過世，而導致這個現象背後的原因之一，就是因為皇室對皇子和公主的重視與照顧程度差距太大，不但生下皇子的賞賜比生下公主豐厚，就連孩子們長大後每年的俸祿也差距甚遠。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平指出，清代公主的夭折率很高，乾隆帝一共生了10個女兒，其中5人夭折，機率達50%；嘉慶帝則經歷了最多的喪女之痛，共生了9名女兒，其中7人夭折，夭折率高達80%。

皇女極高的夭折率，是皇帝喜歡領養兄弟之女的原因之一，像是嘉慶二十五年，當時年過60的老皇帝，不但7名女兒夭折了，剩下活到成年且出嫁的2名女兒也都先後過世，因此當他的弟弟慶親王永璘的第五女進宮謝恩時，嘉慶帝看到這個活潑可愛的姪女非常喜歡，於是將其留下、交由皇后撫養，未來出嫁事宜也都由宮裡包辦。

而清代公主的夭折率之所以這麼高，有學者認為原因之一，就是皇室對公主的重視和照顧程度遠低於皇子，比如《欽定宮中現行則例》就規定，后妃誕育子女要例行賞賜，比如皇后賞銀一千兩、綢緞三百匹，貴妃賞銀四百兩、綢緞一百匹，以此類推，然而上述的是生皇子時的賞賜，若生下公主則賞賜減半。

另外皇子和公主的俸祿待遇差別也很大，皇子中親王的每年俸祿為一萬兩銀子，而品級相當的固倫公主每年則只有四百兩銀子，由此可見清代皇帝對皇子和公主的差別待遇非常明顯。