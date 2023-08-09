大陸考古學家在內蒙古自治區赤峰市發現「興隆窪遺址」，距今約8000年，是新石器時代人類聚落遺址，當時的人崇尚美玉，因此出土許多玉器，奇怪的是古人不懂科技，但製作出來的玉器大小竟都相同，直到找到一塊石器才揭開古代黑科技。

根據大陸節目《玉石記》報導，新石器時代「興隆窪遺址」位於內蒙古自治區赤峰市敖漢旗，遺址裡有半地穴式建築、墓葬及器物等，除了各類石器和鏟、斧，另外還有玉玦，形狀是玉環上有一個小缺口，不過卻讓學者感到困惑，成對的玉玦不僅形狀圓正，而且直徑與重量幾乎分毫不差，中間的孔洞大小也都一樣。

考古學家隨後在查海遺址挖到一件石器，揭開古人製玉方式，該石器被稱為「石質軸承」，由石頭製成的工具，一端呈圓形凸起，明顯是長期旋轉摩擦造成，說明7、8000年前可能已存在機械原理製玉工藝，此為一種古老的管鑽技術，被稱作「史前木石輪軸機械」。

史前木石輪軸機械原理是將石質軸承放於最下端直立，作為旋轉軸心，上面放置一個木塊並托住玉料，玉料上放一根鑽孔竹管，中間用木製輪盤固定玉料，玉料隨輪盤在石質軸承和鑽孔竹管間快速旋轉，再將石英砂倒入竹管與玉料的摩擦處，達到鑽孔的效果。