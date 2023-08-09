以色列一處草坪上被人發現「雙屍命案」，一條黑鞭蛇試圖吞下一隻豪豬，吃到一半才驚覺獵物不對勁，想要吐出來卻遭豪豬身上的刺傷害，最終不幸卡喉慘死，而豪豬也早就在黑鞭蛇的攻擊中死亡。

Aviad Bar, a reptile ecologist with #Israel's Nature and Parks Authority, visited the scene and identified that a non-venomous #snake that was trying to eat a porcupine.https://t.co/NPEfIp3SqR — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) August 9, 2023

根據《耶路撒冷郵報》報導，以色列肖漢姆（Shoham）幾名狗主人發現，當地狗公園附近的草坪上躺著一條大黑蛇，牠一動不動，似乎已經死亡，嘴裡還卡著一隻吞到一半且和牠一樣一動不動的豪豬，眾人覺得這個畫面十分罕見、驚奇，於是拍下照片分享到網路上。

以色列自然與公園管理局（Nature and Parks Authority）的爬行動物生態學家巴爾（Aviad Bar）接到消息後也來到事發現場研究，確認想吞下豪豬的是一條無毒的黑鞭蛇（Black Whip Snake），巴爾推測，黑鞭蛇可能是吃到一半，突然覺得獵物不太對勁，想要吐出來，「但豪豬身上刺的方向不允許牠這麼做，最終雙方都在這場悲傷的遭遇中死去。」

以色列自然與公園管理局表示，在以色列生存的蛇類共有41種，其中大多數對人類沒有危害，只有9種蛇是有毒的，黑鞭蛇就是無毒蛇的一種，也是以色列最常見的蛇之一，以及當地最長的爬行動物，被認為能有效控制囓齒動物的數量。