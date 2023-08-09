南非一名嚮導帶遊客至瑟隆德拉禁獵區，看到一隻安氏林羚被非洲野犬盯上，後腿被狠狠咬住，羚羊為脫困試圖跑到水池裡，希望將非洲野犬淹死，但牠力氣根本敵不過對手，未料下一秒奇蹟發生，一隻母獅聽到動靜後過來查看，非洲野犬嚇得趕緊鬆口逃開。

根據《Latest Sightings》報導，嚮導索姆斯（Benji Solms）帶遊客前往瑟隆德拉禁獵區（Serondella Game Lodge），看到一隻雌性安氏林羚（Nyala）被落單的非洲野犬（wild dog）追趕，安氏林羚跑不過對手，後腿就被咬住，牠不斷朝水池的方向前進。

索姆斯提到，安氏林羚其實缺乏游泳能力，只能行走於淺水區，若到了水較深的地帶，基本上必死無疑，但牠為了保命只能試著跑進水池，未料力氣還是比非洲野犬小，牠很快又被拉回岸邊，處境非常危險，這時對岸竟出現一隻母獅。

索姆斯進一步說，「就在羚羊看似沒希望時，出現了一名英雄『母獅』，牠朝非洲野犬的方向涉水前進，當時牠身邊有兩隻幼崽，因為聽到動靜便過來查看」，隨後母獅將非洲野犬趕跑，想要確保幼崽活動的區域沒有危險，而安氏林羚趁機溜走，逃過一劫。