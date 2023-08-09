波蘭考古團隊近日又發現一具可追溯回17世紀，年齡介於5歲到7歲之間的「兒童吸血鬼」遺骸，他的一隻腳被三角形鎖頭上鎖，考古學家推測這可能象徵的生命的結束，同時也是為了防止他「死而復生」、傷害仍在世的人們。

‘Vampire Child’ corpse discovered in Polish cemetery with triangular padlock on ankles to prevent it from returning from the dead #ankles #Cemetery https://t.co/5BI2hBMtsl — WhatsNew2Day (@whatsn2day) August 7, 2023

綜合外媒報導，波蘭托倫哥白尼大學（Nicolaus Copernicus University）的考古團隊在皮恩村（Pien）發現了一具可追溯到17世紀的遺骸，考古學家寶林斯基（Dariusz Poliński）透露，根據骨骼生長的狀況判斷，死者的年齡應該介於5歲到7歲，且被發現的時候，一隻腳上還掛著三角形的鎖頭，推測可能是為了防止死者「死而復生」。

寶林斯基解釋，這種作法起源於民間信仰，當時的人們還會稱這些人為「吸血鬼」，並相信只要將死者面朝下埋葬，就能夠避免他們「復活」、傷害還在世的人，同時那顆鎖頭也象徵著生命的結束。此外，考古團隊還在附近發現30具遺骸，全都以類似的形式埋葬，代表這些人「不管生前、死後都讓人恐懼」。

去年9月，寶林斯基所屬的考古團隊也在相同的地點發現一具「女吸血鬼」遺骸，她的脖子上方橫放著一把鐮刀，左腳腳趾則被鎖頭上鎖，顯示出當時的人們在極力阻止她「死而復生」。

寶林斯基指出，這種埋葬方式並不尋常，一般防止死者重生的方法，包括砍掉腿部、頭部，或將死者的臉朝下壓在土裡，放火焚燒或用石頭砸死他們。而關於亡靈復活的傳說可追溯到11世紀的東歐，當時的人們擔心死者會像吸血鬼一樣爬回地上、恐嚇生者，在發現「女吸血鬼」遺骸的地區，也有不少被金屬棒或木樁釘穿骨頭的遺骸。