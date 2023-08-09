巴西一名男子日前到健身房運動，期間坐在蹲舉訓練器材休息，未料150公斤槓鈴突然掉落，直接砸中男子的頸部，人瞬間癱倒在地，驚悚瞬間被監視器拍下，目前尚不清楚設備故障原因，但男子傷勢嚴重，很有可能無法再行走。

綜合外媒報導，42歲達席爾瓦（Regilânio da Silva）當時坐在蹲舉訓練器材上休息，未料上面重達150公斤的槓鈴突墜下，直接擊中他的頸部，人當場倒地無法動彈，其他3名男性見狀趕緊過去幫忙，合力將器材抬起來，達席爾瓦才得以脫困。

達席爾瓦被送往聖安東尼奧醫院（Santo Antônio Hospital）治療，歷經4小時手術固定頸部與脊椎，但傷勢非常嚴重，雖然目前狀況穩定，手臂都可以活動，也能坐在床上，但下半身毫無知覺，神經外科醫師科雷亞（Dr José Correia）提到，達席爾瓦胸腰椎受到重創，以從統計數據來看，想要恢復運動及感知功能的機率不到1%。

發生這起離譜事件後，健身房則宣稱，釀禍的器材在2個月前購入，最近還進行檢查，完全符合規定。家屬已與業者平分3.5萬雷亞爾（約新台幣22.6萬）手術費用，達席爾瓦也表示，他會為了重新站起來而努力，未來還有很長一段復健之路，他的親友為了措醫療費，發動群眾募資，希望外界能伸出援手。