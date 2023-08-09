美國一名女子近日和朋友到蒙大拿州的冰川國家公園登山，豈料路途中和2隻「巨角神獸」正面交鋒，定睛一看竟是北美的國寶動物「大角羊」，女子和朋友為了避免不必要的傷害，主動後退並爬上山坡讓路，下秒一隻大角羊就像風一般地狂奔而過。

根據外媒報導，美國一名女網友「@postcardsfromcarrie」日前和朋友前往位於蒙大拿州冰川國家公園（Glacier National Park）登山，當時他們走在「高線步道（Highline Trail）」上，卻在轉彎處遇到2隻高大且全身毛茸茸的「巨角神獸」洛基山大角羊（Rocky Mountain Bighorn Sheep）。

根據美國國家公園管理局（National Park Service）稱，大角羊也生活在冰川國家公園內，牠們攀爬陡峭的能力相當出色，足以找到躲避捕食者的掩護，且屬於群居動物，平時以草和灌木為食，是少數能在高海拔地區度過寒冬的生物之一。

從女子分享的影片可以看到，一行人走在狹窄的登山步道上，在看到大角羊出沒後，他們就立刻往回走，並爬到一旁的山坡上為大角羊讓路，眼見前方的道路沒有人阻礙，其中一隻大角羊便向前狂奔，快速跑離現場，女子將鏡頭轉回原本的轉彎處，仍有一隻大角羊待在原地躊躇不前，女子觀察了一陣子後表示：「牠看起來和人類一樣緊張。」

影片曝光後引發網友熱議，大家紛紛留言，「這些羊也非常擅長爬山，還是要謹慎一點」、「牠們只是想和你們炫耀自己能跑多快，結果你們一句話也沒有說，至少客套讚美一下吧」、「公羊很可怕…這讓我想起了童年惡夢」、「在蒙大拿州長大，我們都被教導要在背包上掛鈴鐺或會產生噪音的物品，以警示動物有人經過」。