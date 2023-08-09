澳洲一名女子2年前準備與未婚夫結婚，沒想到婚禮當天，男方卻遲遲沒現身，竟是與前女友私奔，她花了1年時間才從悲傷中走出來，未料近日前未婚夫突然聯繫她，希望兩人可以見面，女子起初非常糾結，未料赴約後她直呼「自由了」。

一名30歲女子在論壇Reddit發文表示，2年前她與男友德里克（Derek）舉辦婚禮，未料對方卻沒有現身，她驚覺被毀婚，德里克的母親來安慰她，才對方口中得知，男友一周前與前任有了聯繫，兩人在婚禮當天私奔，事隔3個月後，德里克才打電話向她道歉，表示前任先前偷偷生下兩人的孩子，他沒辦法不理會。

原PO花了1年的時間，才從悲傷中走出來，並搬到英國重新開始，豈料近日竟收到德里克的私訊，提到他要到卡地夫（Cardiff），希望兩人可以相約見面，他想解釋當年到底發生什麼事，原PO起初沒有回覆，甚至有些糾結，並將此事分享至網路，引發網友討論，不少人認為，不要理會就是最好的選擇。

原PO近日更新狀況，表示她最後還是赴約了，德里克解釋當初他為何會離開，此外他的前女友已去世了，兩人最終沒有在一起，如今他獨自一人照顧孩子，這也是為何他會回頭找原PO的原因，德里克遞給她一封裝有錢的信封，裡面是當初籌備婚禮的費用，原PO說「我一直擔心對他還有感覺，但吃過這頓飯後，我知道一切都已經結束，曾經那個我自由了」。