澳洲2名男子日前在山路上開車，一片迷霧之中看見一群疑似流浪狗的生物在過馬路，他們立刻停下來等候，並悄悄湊近觀察，沒想到發現那竟是5隻罕見動物「針鼴」，由於針鼴通常都獨來獨往，很少看見成群行動的模樣，讓兩人興奮直呼這簡直是一生一次的難得經驗。

根據《The Dodo》報導，澳洲一名男子理查（Richard Waldron）和朋友香農（Shannon Lee）在本洛蒙德國家公園（Ben Lomond National Park）中的塔斯馬尼亞羅弗滑雪俱樂部（Tasmanian Rover Ski Club）工作，前陣子兩人開車上山，在一片迷霧中看見有一群疑似流浪狗的不明生物正在過馬路，於是他們停下車讓路並仔細觀察，未料竟發現眼前的生物其實是5隻針鼴（Echidna）。

針鼴又稱作「刺食蟻獸」，活動範圍位於澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmania）和新幾內亞（New Guinea），根據澳洲國家野生生物聯合會（National Wildlife Federation）的說法，針鼴天性安靜且善於偽裝，大多數是獨居，很少會成群結隊出現，不過到了澳洲冬天時，就有機會能看到數隻針鼴排成一列的畫面。

理查和香農深知這一幕有多難得，於是拿出手機拍攝，並感嘆地說：「當牠們穿過馬路時，我們都感受到了一股敬畏感，我們知道這是一個特別的時刻。」不過當他們把影片分享到TikTok後，才真正意識到自己有多幸運，「每個人都在說我們有多幸運，因為大多數人好像一次最多只會看到2隻針鼴。」