美國2名女子近日前往奧勒岡州波特蘭市旅遊，但抵達預定的民宿後，卻發現許多奇怪的地方，當她們打算從前門進屋時，門居然打不開，只好改從後門進去，屋內還藏有許多隱藏通道與密室，宛如連環殺手住的家，讓她們非常害怕。

根據《每日郵報》報導，蒂拉（Tierra Burris）與閨蜜史嘉蕾（Scarlet Wolf）近日至奧勒岡州波特蘭市旅遊，並花了3500美元（約新台幣11萬元），在Airbnb訂了短租2星期的公寓居住，起初覺得房子外觀華麗，豈料入住後卻越住越毛。

蒂拉表示，房東一開始還給她們錯誤的地址，好不容易到了正確地點，才發現無法從前門進屋，只能從後門進到臥室，還在屋外找到被一把被藏起來的家門鑰匙，此外屋內格局也很詭異，有些壁櫥藏有可容納一人進入的通道與密室，通道甚至有小洞能窺視房間，此外地下室同樣也有隱藏通道，但她們已嚇得不敢進去。

影片曝光後，累積500萬觀看次數，不少網友表示，「設計真的好奇怪」、「如果發現屋外藏了一把鑰匙，我就不會住了」，但也有人解釋，「以前舊殖民風格的房子都會設密道，方便工人通行」、「以前房子都這樣設計，影片中提到的窺視孔其實是用於電線，壁櫥那裡早前可能有影音設備」。不過蒂拉最後回應，因為怕住得不安全，向訂房網站申訴後已順利獲得全額退款。