澳洲一名女子近日發現浴室天花板突然冒出兩根「樹枝」，嚇得她連忙PO網尋求協助，試圖弄清楚不明物體出現的原因，沒想到貼文一出隨即掀起網友熱議，更有不少內行人疾呼這地方不能住了，「你家被白蟻入侵，趕緊搬家吧！」

綜合外媒報導，澳洲一名女子近日在臉書社團《Mums Who Clean》上傳一張照片，透露在租屋處的浴室天花板上發現兩根酷似樹枝的不明軟管，想請教究竟是什麼，以及該如何處理。

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少眼尖的內行人指出這是白蟻留下來的泥管，可能意味著有更嚴重的問題，「這問題看起來像白蟻，趕快去檢查屋頂」、「出大事了，你家不能住人了，趕緊搬家吧」、「如果不能搬家的話趕快聯絡房東，請房東派專業除蟲人員處理」。

事實上，白蟻是一種破壞性跟隱蔽性極高的昆蟲，為了防禦以及免受惡劣天氣侵害，會製造類似隧道的泥管結構作為工作、探索用，這些泥管通常由塵土、木材、糞便及唾液組成。因此如果在住家附近發現這類奇怪泥管，代表白蟻已經在附近築巢，建議尋求專業人員處理；而在澳洲，白蟻對屋主而言是相當棘手的問題，因為平均每次清除費用高達1萬澳幣（約新台幣21萬元）。