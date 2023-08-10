大陸一名女子從小時候換牙以後，口腔下排就缺了一顆牙齒，因為不影響日常生活，所以她也不以為意，豈料日前到牙醫診所檢查時，醫生竟告知她患有「牙瘤」，需要進行全身麻醉手術，最後一共取出57顆牙齒，讓女子忍不住自嘲「這就是傳說中的人體活化石嗎？」

綜合陸媒報導，大陸江蘇一名23歲女子日前拍片分享，稱小時候自從換牙後，口腔下排有一顆牙齒掉了就沒再長出新的牙，但因為這並不影響生活，所以也沒有當一回事，甚至身邊很多人都不知道她缺了一顆牙齒；某天女子到牙醫診所檢查，醫生竟嚴肅地告訴她「妳的問題很嚴重。」並拍了好幾張X光片，醫生還叫來許多實習生，女子才意識到事情有些不對勁。

醫生在詳細檢查過後，告知女子罹患牙瘤，位置就在缺牙處的牙肉中，需要進行全身麻醉的手術，不過風險很低，醫生術後還興奮地告訴女子的家人，從牙瘤中一共取出了57顆牙，讓她無奈在影片中自嘲，「這難道就是傳說中的人體活化石？」

大陸上海市兒童醫院口腔科主治醫師段阿竹指出，牙瘤不是真正的腫瘤，一般不會引起癌變，牙瘤內可能含有不同發育階段的牙胚組織或牙齒，數量從數個到數十個不等，形狀不規則，有的形似正常牙，有的只是亂長的硬組織。

無獨有偶，印度一名7歲男童曾因牙痛就醫，檢查結果診斷出他患有「複合性牙瘤（compound composite odontoma）」，口腔內藏了526顆牙齒，是一般成人的26倍，甚至比擁有300顆牙齒的大白鯊還多，所幸在手術後已經將所有多餘的牙齒拔掉，男童的牙齒數量也恢復正常。