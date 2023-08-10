澳洲一名女子希恩（Sian Goodsell），丈夫在婚禮宴客前夕因為癌症離世，而丈夫在生前就已經將精子冷凍保存，她選擇在其離開3年後進行試管受精，最終順利產下女嬰。儘管女兒因為早產的緣故，在新生兒加護病房住了17周，但總算健康出院返家，讓女子不禁直呼「一定是爸爸在身邊陪著她！」

綜合外媒報導，希恩是一名護理師，與丈夫傑森（Jason Goodsell）於2014年在交友軟體上認識，兩人交往3年後，傑森在2017年的情人節向希恩求婚，沒想到6天後傑森卻被診斷出罹患第4期大腸癌和肝癌。希恩透露，兩人決定在投入化療之前先將傑森的精子冷凍保存，以確保日後還能有孩子，遺憾的是，傑森在積極治療2年之後，依舊在婚禮前夕，也就是2019年5月3日撒手人寰。

傑森過世3年多後，已經慢慢走出悲痛的希恩選擇透過試管嬰兒的方式，生下兩人愛的結晶，並幸運地在第一次植入受精卵時就順利著床。不過希恩的孕期並不順遂，懷胎6個月就早產，女兒瑪蒂爾達（Matilda）在2022年12月26日出生時僅500公克，希恩還來不及抱她，孩子就被插管送進新生兒加護病房，甚至在住院期間，女兒還出現壞死性小腸結腸炎（NEC）。

經緊急手術後，孩子成功撿回一命，最終在加護病房住了17周才出院。希恩對此欣慰表示，孩子能平安返家，一定是因為傑森庇護的緣故，「其他人都跟我說從沒看過早產兒恢復得那麼好，而我也相信傑森一直陪伴著她」、「她做起鬼臉的樣子，看起來就跟她爸爸一樣」。