大陸一名男子日前和朋友到河邊夜釣，豈料不但魚沒釣到，竟還被一隻又重又大的魚拖下水，接著就被湍急的河水給沖到下游，男子雖然試圖游到岸上，但礙於天色昏暗，他根本搞不清楚方向，就在快要放棄希望之時，突然聽到警方傳來的呼喊聲，他才終於在距離落水點4公里遠的地方順利得救。

根據陸媒報導，江西九江一名男子和朋友在8月2日凌晨到當地一處河邊釣魚，過程中魚雖然上鉤了，卻因為魚實在太重，導致男子不慎落水，整個人被魚拖入河中，朋友見狀相當擔心，立刻報警求助，警方接獲通報立刻派人到現場搜救，從落水點開始沿著河往下游一路追趕，還打開巡邏車的警燈、用喇叭呼叫男子的姓名，並透過警用手電筒往河裡探照，努力尋找男子的身影。

經過40分鐘後，搜救員警的聲音都喊到嘶啞，才終於在距離落水點4公里遠的地方，聽到男子弱弱的呼救聲，員警急忙帶著救生圈和繩索趕過去，順利將男子救上岸。

在警方的詢問下，男子透露，當時他被魚拖入河中，釣竿也被魚給帶走，他想要拿回釣竿，結果卻被湍急的水流沖到下游，他雖然又怕又累、很想要上岸休息，但因為天色太過昏暗，他根本不知道岸在哪裡，就在快要堅持不住時，聽到有人在喊自己，才又燃起了求生的希望，他也向員警表達感謝，「謝謝警察救回了我一條命，以後我再也不會擅自下水夜釣。」